"منخفض الوحش" يضرب غرب أوروبا ويتجه للعراق.. هذه تفاصيله

2019/12/20 | 16:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية الى تأثر دول المنطقة بينها العراق قريباً بمنخفض جوي عميق.

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