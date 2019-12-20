لوتارو: اتمنى مساعدة ميسي

2019/12/20 | 16:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أبدى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، رغبته في اللعب بجانب مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة، ومساعدته للفوز بكأس العالم.

وقال لاوتارو، خلال تصريحاته لصحيفة La Repubblica الإيطالية "بالنسبة لنا نحن في الأرجنتين، فإن ميسي مهم مثلما كان مارادونا، فهو الأفضل في العالم، واللعب بجانبه امتياز".

وأضاف "سيكون من الجميل مُساعدة ليونيل ميسي على الظفر بلقب كأس العالم".

وعن اهتمام العديد من الأندية، وعلى رأسهم برشلونة، أجاب "أحب هذا الاهتمام، فهو يؤكد أنني أعمل بشكل جيد وأتطور للأفضل".

وأوضح "أنا سعيد هنا في إنتر ميلان، فهو منزلي، ومدربي أنطونيو كونتي ساعدني على ذلك التحسن، ومنحني الدقائق التي أحتاجها، فهو يثق بي".

ونوهت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن مارتينيز يرتبط بعقد مع النيراتزوري حتى صيف 2023، ويوجد شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو، وهو الهدف الذي يسعى برشلونة لضمه وتدعيم خط الهجوم لخلافة سواريز.

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