الاستمرار في تجاهل مطالب المنتفضين لن ينقذ القيادات الحاكمة.. محمد الربيعي

2019/12/20 | 16:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.محمد الربيعي كعادتهم التي جُبلوا عليها، فيما مضى وفيما سيأتي، أغلق قادة الدولة والأحزاب آذانهم، وهم الآن يغلقون عيونهم عمّا يحدث من احتجاجات شعبية واسعة في جميع أنحاء البلاد، وما خلفت هذه الاحتجاجات من أكثر من 440 شهيدا والآلاف من الجرحى والمعتقلين.هل نحتاج إلى إخراج رؤوسهم من الرمال كالنعام لتعريفهم بما يجري؟ الحقيقة […]

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