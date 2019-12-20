انخفاض عدد المدخنين الذكور في العالم

2019/12/20 | 16:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت منظمة #الصحة العالمية، عن انخفاض عدد المدخنين، فيما أشادت بـ”التحول الكبير” الذي تحقق بفضل الجهود الرامية إلى #القضاء على إدمان #التبغ المميت في أنحاء العالم.[…]

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