سهيل قبلان - لوحدة الفلسطينية الغائبة بحاجة الى ترجمة الاقوال عنها لافعال

2019/12/20 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان ​-;-نحن جميعا مدعوون واكثر من اي وقت مضى للتوحد والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وفي كل مكان وقائدة نضاله الوطني لحماية حقوقنا الوطنية التاريخية والثابتة فالقدس الشرقية عاصمة دولتنا باهلها ومؤسساتها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية ووحدتنا الوطنية اغلى ما نملك وهي سلاحنا الاقوى لمواجهة مشاريع التصفية والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية وان محاولات فص......

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