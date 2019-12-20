عمر الماوي - دفاعا ً عن الماركسية : ردا ً على ما نشره الإخونجي صالح الرقب على موقعه

2019/12/20 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_الماوي ألا يدحض المرء الآراء الباطلة عند سماعها، وقد يذهب إلى حد أنه لا يبلغ عما سمع من أقوال المعادين للثورة، بل يسمعها بنفس هادئة ويتغاضى عنها كأن شيئا لم يحدث.هذا هو الشكل السادس من الليبرالية.القائد المعلم ماو تسي تونغوانطلاقا ً من هذا المبدأ الراسخ حق على كل شيوعي حقيقي أن ينبري للرد على اصحاب الأفكار الرجعية الظلامية الذين يقتاتون كالطفيليات على ادامة و تأبيد حالة الجهل و البؤس ال......

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