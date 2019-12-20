راهب بوذي يرتكب معصية ويموت بصعقة كهربائية

2019/12/20 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

توفي راهب بوذي في تايلاند بصعقة كهرباء، عندما كان يلعب بهاتف محمول موصول بجهاز الشحن.

وأفادت صحيفة Daily Mail، بأن الراهب فرا روانغ يوت (49 سنة) أعلن أنه يتوجه إلى قرية مجاورة ليقوم بالتبشير.



ولكنه بدلا من ذلك اختبأ في كوخه، ليدخن السجائر ويشرب القهوة على الرغم من أنهما محرمان على الرهبان وممارستهما تعتبر خطيئة.

وبعد ثلاثة أيام عاد رهبان آخرون من ذات القرية وأكدوا على أن الراهب فرا روانغ يوت لم يكن معهم في هذه القرية.



ما دفع الجميع للبحث عنه إلى أن وجدوه في كوخه، جثة هامدة ممددا على السرير مرفوع اليدين إلى الأعلى، وبجانبه منفضة سجائر وأكياس قهوة، وقد بدأت جثته بالتحلل.

بغداد اليوم- متابعة

باتت مجموعة من الشباب واجهة احتجاجات يقودها الطلاب في أنحاء الهند، مع تنامي المعارضة لقانون جديد للجنسية يراه الكثيرون مناهضاً للمسلمين، فيما استخدمت السلطات التجربة العراقية والإيرانية في السيطرة عليها.

بات مجموعة من الشباب

بغداد اليوم-متابعة

ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، بالتصريحات المعادية لوزير الخارجية الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية، واصفاً بومبيو بانه ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم نظرا لأفكاره الجهنمية.

بغداد اليوم-متابعة

قطع محتجون في مختلف المناطق اللبنانية، الطرقات منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، اعتراضا على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "المحتجين عمدوا إلى قطع الطرقات الداخلية في مدينة طرابل

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