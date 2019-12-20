الصدر يعين “كاظم العيساوي” معاونا خاصا ومستشارا للامور الامنية والعسكرية

2019/12/20 | 17:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، كاظم العيساوي، معاوناً خاصاُ ومستشاراً له في الامور الامنية والعسكرية.وقال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، في صفحته على موقع […]

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