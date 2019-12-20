2019/12/20 | 17:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء قرعة تسلسل اعضاء المجلس العام للـ ا. و. ك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء قرعة تسلسل اعضاء المجلس العام للـ ا. و. ك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء قرعة تسلسل اعضاء المجلس العام للـ ا. و. ك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).