2019/12/20 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- رياضة

حقق لاعب المنتخب الوطني ونادي الاسماعيلي المصري همام طارق رقما مميزا خلال لقاء فريقه أمام نادي الأهلي.

ووفقا للإحصائيات فان طارق هو ثاني أكثر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (همام طارق يحقق رقمًا مميزًا مع فريقه الاسماعيلي أمام الأهلي المصري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (همام طارق يحقق رقمًا مميزًا مع فريقه الاسماعيلي أمام الأهلي المصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).