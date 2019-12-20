نائب عن الصادقون لرئيس الجمهورية: ألتزم بتطبيق الدستور وإلا سنقيلك

2019/12/20 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية، ثامر ذيبان الحمداني، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى الالتزام بالدستور في اختيار رئيس الوزراء.

وقال الحمداني

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