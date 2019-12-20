نائب: الكتل الشيعية تتحمل مسؤولية عدم تمرير قانون الانتخابات بتعدد الدوائر

2019/12/20 | 17:10 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةحمل النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، اليوم الجمعة، الكتل الشيعية مسؤولية عدم اقرار قانون الانتخابات، مشيرا الى ان بعض الكتل السياسية تعلن...

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