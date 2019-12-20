عواد: الكتل الشيعية بإمكانها تمرير قانون الانتخابات لكنها تخشى خسارة مقاعدها

2019/12/20 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحمّل النائب عن كتلة صادقون، عدي عواد، اليوم الجمعة، الكتل الشيعية مسؤولية عدم اقرار قانون الانتخابات، متهماً بعض الكتل السياسية بأنها تعلن تأييدها للقانون وتخفي عكس ذلك.وقال عواد في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "من يتحمل مسؤولية عدم تمرير قانون الانتخابات باعتماد تعدد الدوائر الانتخابية هي الكتل الشيعية"، لافتاً إلى أن "الكتل الشيعية لديها الاغلبية داخل مجلس النواب وبإمكانها تمرير القانون إذا كانت صوتاً واحداً".واشار الى ان "انسحاب الكتل الكردية وبعض الكتل السنية من جلسة التصويت على قانون الانتخابات وكسر النصاب القانوني، أدى الى تعطيل التصويت على القانون"، مستدركاً "انسحاب الكتل الكردية والسنية لن يؤثر على النصاب القانوني في حال حضور جميع الكتل الشيعية".وأكد عواد أن "الكتل الشيعية في الظاهر مع إقرار قانون الانتخابات وفي الخفاء ضده لانه سيخسرهم مقاعدهم ولمعرفتهم بأن القانون سيعترض عليه الكرد ولذلك كانت الكتل الشيعية حريصة على ان لا يحضر بعض نوابهم الجلسة لكي يوهموا الشعب والرأي العام بأن الكرد اخلوا بالنصاب وهذا حقيقة ما حدث".وختم بالقول "الواجب الشرعي والوطني يحتم عليّ إطلاع الرأي العام على هذه الحقيقة"، مضيفا "خطب المرجعية الرشيدة واضحة جدا باعتماد قانون يكون اقرب للمواطن من ممثلهم ولكن لا حياة لمن تنادي".

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