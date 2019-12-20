اللامي لـ(دجلة): على الاحزاب أن تعترف بفشلها السياسي وتعتزل

2019/12/20 | 17:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي سعد اللامي، اليوم الجمعة، أنه على الاحزاب أن تعترف بفشلها السياسي وتعتزل.وقال اللامي في حديثه لـ(دجلة) إن المرجعية المحت إلى ضرورة تشكيل حكومة من خارج...

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