الكربولي: المرجعية حسمت النقاش بشخصية

2019/12/20 | 17:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الجمعة، إن المرجعية اغلقت الباب أمام محاولات العودة المحمومة لاحزاب ماتت سريريا.وقال الكربولي في تغريده عبر تويتر، إن المرجعية...

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