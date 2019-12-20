السويد تعاقب عراقيا تجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية

2019/12/20 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة سويدية، الجمعة، بسجن رجل عراقي يبلغ من العمر 46 عاما لمدة عامين ونصف العام بتهمة التجسس لصالح إيران من خلال جمع معلومات عن اللاجئين الإيرانيين في السويد وبلجيكا وهولندا.

وأدين الرجل، الذي لم تكشف هويته، من قبل محكمة دائرة ستوكهولم بالقيام بأنشطة استخباراتية غير قانونية من خلال جمع معلومات عن العرب الإيرانيين، المعروفين باسم الأحوازيين.

وقالت وكالة الاستخبارات السويدية إن الرجل، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية، اعتقل في الـ27 من فبراير.

ونفى الرجل الاتهامات خلال المحاكمة التي جرى جزء منها خلف الأبواب المغلقة.

وقالت المحكمة في قرارها إن الرجل تصرف تحت غطاء تمثيل صحيفة عربية تصدر على الإنترنت.

وأضافت أن أنشطته "ربما تسببت في تعرض عدد كبير من المعارضين في الأحواز أو أقاربهم للاضطهاد أو الإصابة بجروح خطيرة أو القتل، وبالتالي تم تقييم الجريمة على أنها خطيرة".

ووفقا للمحكمة، أظهر التحقيق أن أنشطة التجسس التي قام بها الرجل استمرت لمدة أربع سنوات وانتهت في فبراير.

ويقال إنه كان له اتصالات داخل جهاز الاستخبارات الإيراني.

وقال القاضي توماس زاندر إن الرجل تواصل مع جهات الاتصال الخاصة به من خلال عناوين محددة عبر الإنترنت واستخدام هواتف خاصة.

وأضاف القاضي أن الرجل التقى سرا بعناصر الاستخبارات المسؤولة عنه.

وقالت المحكمة إن أنشطة الرجل العراقي "استمرت فترة طويلة.



لذلك تم تقييم الجريمة على أنها خطيرة".

وخلال المحاكمة، قال الادعاء العام إن الرجل قام بتصوير تجمعات ومظاهرات الأحوازيين في بلجيكا وهولندا والسويد.

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