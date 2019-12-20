تطمين نيابي عن رواتب الموظفين للشهر المقبل

2019/12/20 | 17:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت النائبة عن كتلة صادقون النيابية ليلى الحبوبي بأن رواتب جميع موظفي الدولة للشهر المقبل مؤمنة بشكل كامل ولاصحة لانقطاعها.

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