مكافحة الإرهاب: اعتقال المتورط في الهجمات الصاروخية على المعسكرات بالأنبار

2019/12/20 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، عن اعتقال إرهابي متورط بإطلاق الصواريخ على المعسكرات في الأنبار.

وذكر في بيان للجهاز، أن العملية تمت بإسناد قوات التحالف الدولي، وهذا تأكيد لعملية عسكرية نفذت عبر إنزال جوي، وانتهت باعتقال متورط بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية مؤخراً.

هذا، ويشار إلى أن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تعرضت في الثالث من ديسمبر الحالي، إلى هجوم بخمسة صواريخ بعد أربعة أيام من زيارة قام بها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لقوات بلاده هناك.

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