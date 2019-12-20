الحكيم يطالب بالاخذ في “خارطة الطريق” التي رسمتها المرجعية

2019/12/20 | 17:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، بالاخذ في ما وصفها خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية العليا في النجف اليوم.وقال الحكيم في بيان، له ” نطالب بالاخذ بخارطة […]

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