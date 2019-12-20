نائب شيعي يحمل الكتل الشيعية مسؤولية عدم اقرار قانون الانتخابات

2019/12/20 | 17:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب عن كتلة صادقون النيابية ، عدي عواد، الكتل الشيعية مسؤولية عدم اقرار قانون الانتخابات ، مشيرا الى ان بعض الكتل السياسية تعلن ولائها للقانون وتخفي عكس ذلك “.[…]

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