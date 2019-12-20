2019/12/20 | 17:19 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفن حربية روسية تتجه إلى ميناء جابهار الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 17:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفن حربية روسية تتجه إلى ميناء جابهار الإيراني) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفن حربية روسية تتجه إلى ميناء جابهار الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).