النجف.. جوق العتبة العلوية العسكري يشيّع النعوش الرمزية لضحايا ثورة تشرين ودعوات للاحتجاج لتحقيق المطالب(صور)

2019/12/20 | 17:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيّع الجوق العسكري التابع للعتبة العلوية في محافظة النجف، اليوم الجمعة، النعوش الرمزية لشهداء ثورة تشرين، في ساحة الاحتجاج في المحافظة.وقال مراسل “يس عراق” إن “الجوق العسكري للعتبة العلوية يتقدم النعوش الرمزية لضحايا تشرين، الذين سقطوا منذ انطلاق التظاهرات الحالية في الاول من تشرين الماضي”.وتداول ناشطون نجفيون صورا من التشييع الرمزي، وسط دعوات […]

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