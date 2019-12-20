قوة أمريكية تصل إلى مطار أربيل

2019/12/20 | 17:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني من محافظة أربيل، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، بوصول قوة أمريكية جديدة، مع آلياتها العسكرية، إلى مطار المحافظة.وقال المصدر إن “قوة أمريكية جديدة وصلت قبل يومين […]

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