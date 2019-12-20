شاعر عراقي وروائية لبنانية يفوزان بجائزة العويس

2019/12/20 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان- اعلنت جائزة العويس اسماء الفائزين بها هذا العام في حفل اقيم في الامارات امس ، وجائزة العويس ترسخت على مدار ست عشرة دورة، بدأت في العام 1988، بوصفها احدى جرائز تكريم الابداع العربي وقد احتفلت المؤسسة بالفائزين بجائزتها الثقافية في دورتها السادسة عشرة 2018ـ2019، والتي ذهبت إلى من الشاعر العراقي علي جعفر العلاق، والروائية […]

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