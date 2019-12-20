شاعر عراقي يفوز بجائزة “العويس الثقافية” بدورتها الـ16 في دبي

2019/12/20 | 18:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، الخميس، حفل تسليم الفائزين بجوائز دورتها الـ16 (2018-2019).وفاز بالجوائز كل من الشاعر العراقي علي جعفر العلاق، والروائية اللبنانية علوية صبح، والمفكر السوداني حيدر إبراهيم علي، والناقد التونسي محمد لطفي اليوسفي.ومنح مجلس أمناء جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي للباحثة والناشطة […]

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