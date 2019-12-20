2019/12/20 | 18:03 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دستات وطنية لآلاف المعتصمين في اعتصام الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 18:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دستات وطنية لآلاف المعتصمين في اعتصام الناصرية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دستات وطنية لآلاف المعتصمين في اعتصام الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).