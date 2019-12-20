المرور توضح بشأن الرسوم الجديدة الخاصة بنقل ملكية المركبات

2019/12/20 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت مديرية المرور العامة، الجمعة، أن الرسوم المفروضة على تحويل المركبات وإصدار وتجديد إجازة السوق هي نفسها قبل إصدار القانون الجديد ولم تشهد أي اختلاف بالأجور.

وقال المتحدث باسم المرور العامة العميد عمار وليد لوكالة الأنباء الرسمية، إن " رسوم نقل ملكية العجلات كان في السابق 50 ألف دينار والآن وبعد إصدار القانون أصبحت 60 ألف دينار وهو مقارب جداً" مبيناً أن " رسوم تجديد الإجازة الخصوصي لم يشهد أي تغيير وهو 2000 دينار سنوياً على المركبة الخصوصي و4 آلاف دينار سنوياً على المركبة العمومي".

واشار الى أنه " في أول يوم دخل فيه قانون المرور الجديد حيز التنفيذ تم إيقاف تسجيل المركبات وذلك بسبب أن النسخة التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية غير كاملة الجداول ، فتم طلبها من مجلس النواب وتبين أن الرسوم الموجودة في القانون الجديد تختلف عما كان مقرراً".وبشأن إجراءات مديرية المرور للحد من زخم المراجعين في دوائر المرور، اوضح وليد أن "المديرية لديها مشروعاً كبيراً لن يعلن عنه الآن مرتبط بالمنظومة الوطنية وسيسهم في الحد من الزخم بصورة نهائية في عملية إصدار إجازات السوق وتحويل المركبات ويقضي أيضا على عمليات التزوير التي قد تحصل في بعض المعاملات من خلال الأرشفة الالكترونية".وبين أن " بسبب الزخم على دوائر المرور تم افتتاح توسعة ضمن دائرة تسجيل الكاظمية ضمن المشروع الوطني بهدف تخفيف الزخم من تسجيل الحسينية والتاجيات، ومن المؤمل أن يفتح قريباً موقع الطوبجي والغزالية مع توفير الخدمات كافة". وأضاف وليد أن "المرور شكلت لجاناً لحل المشاكل الناجمة عن السيارات المعروفة بالتوأمة التي تحمل سيارتين بنفس الرقم وكذلك قضايا التزوير والأخطاء الإدارية".

بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم-الديوانية

دعت نقابة معلمي محافظة الديوانية، الجمعة (20 كانون الأول 2019) الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة، فيما اشارت الى أن التظاهر سيستمر خارج أوقات الدوام.

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بغداد اليوم- ديالى

في خضم المعاناة التي شهدتها وتشهدها محافظة ديالى إبان احتلال تنظيم داعش لبعض مناطقها، وبعد التعافي الذي شهدته مدنها، أصبحت ملامح التعافي هذه تبرز شيئاً فشيئاً عبر إعادة الأسواق والمحلات إلى عملها، ويظهر لمواطني ديالى وسط زقاق ضي

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