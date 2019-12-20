عايدة الجوهري - الشعب اللبناني يريد إسقاط النظام

2019/12/20 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عايدة_الجوهري لأنّ عبارة "الشعب يريد إسقاط النظام" التي يردّدها الثوار بنبرة أوامرية، جازمة، لا عودة عنها، ودون إرفاقها بالشروحات والتعريفات اللازمة، تُقلق الذين ذاقوا مرارة الحرب الأهلية، حيث ساد منطق تغيير النظام بالقوة، مقابل منطق الحفاظ عليه، بالقوة أيضًا، وذاقوا مع هذا المنطق لوعة غياب سلطة الدولة، وحلول الميليشيات المتفلّتة بديلاً منها.علاوةً على هؤلاء، تُقلق هذه العبارة كل الذين يخشون الفوضى، وضياع البل......

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