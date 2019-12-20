سامان كريم - ما الحزب الذي ننشده؟!*

2019/12/20 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامان_كريم مقدمات ضرورية متكررةقضية تنظيم الطبقة العاملة، قضية أساسية في تحقيق عملي لأفق الثورة العمالية.لكن قضيتي في هذا البحث ليس التنظيم بحد ذاته وليس كيف ننظم و بأي إسلوب و وفق اية أليات عملية او ماهي سياستنا التنظيمية؟! كل هذه المسائل، من المسائل المهمة في قضية التحزب الطبقي وسبل الناجحة لتنظيم الطبقة العاملة تنظميا حزبيا او اجتماعيأً على صعيد الطبقة ككل.على رغم ذلك قضيتي لا تشمل هذه المسائل، بل ت......

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