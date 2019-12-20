أحمد صبحى منصور - حول مقال المفكر المصرى الأستاذ ( أمين المهدى ):( مباديء الحد الأدني لأهداف التغيير في مصر)

2019/12/20 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : الأستاذ أمين المهدى عقل مصرى رائع وشجاع .لم يتخلّ عن مبادئه ، ولا يزال فى مصر يكتب بشجاعة ضد حكم العسكر .وقد نشر فى موقع ( الحوار المتمدن ) مقالا بعنوان : ( مباديء الحد الأدني لأهداف التغيير في مصر ) .وطلب منى نشره ومناقشته فى موقع أهل القرآن .قرأت المقال وعجبت من التوافق الفكرى بيننا ـ مع إختلاف المرجعية ، فهو مفكر يسارى وأنا مفكر إسلامى ، ونحن معا تتطابق أفكارنا الإصلاحية حتى فى ا......

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