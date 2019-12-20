شروط جديدة لاختيار رئيس الحكومة.. تعرف عليها

2019/12/20 | 18:10 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكد تحالف القوى العراقية، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الجمعة، أنه لن يصوت لأي مرشح لرئاسة الح...

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