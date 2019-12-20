نقابة المعلمين في النجف تدعو الطلبة لاستئناف الدوام الرسمي

2019/12/20 | 18:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

دعت نقابة المعلمين في محافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، الطلبة في المحافظة إلى استئناف الدوام والاحتجاج خارج أوقاته الرسمية، امتثالا لخارطة الطريق التي

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