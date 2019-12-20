ما العلاقة بين أمراض الأسنان وآلام الظهر؟

2019/12/20 | 18:12 - المصدر: العهد نيوز

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كشفت دراسة أجراها الباحثون في جامعة "GZMK" الألمانية، أنه يوجد علاقة قوية بين الأمراض التي قد تصيب الفك والأسنان، والآلام المبرحة في الظهر.

وقال

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