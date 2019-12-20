حسن سالم يصف بهاء الأعرجي بـ

2019/12/20 | 18:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهاجم النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، مساء اليوم الجمعة، القيادي السابق في التيار الصدري بهاء الأعرجي، واصفاً إياه بـ"الفاسد الوضيع".كتب سالم في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، تابعتها "الغد برس" قائلاً "اخر زمن..الفاسد والوضيع ينعت الشرفاء المقاومين (بالزعاطيط)".وأضاف "يا بهاء هؤلاء كانوا ولازالوا يفترشون السواتر ويستشهدون لكي تنعم بالامن الذي استثمرته للعمالة والفساد".​اخر زمنالفاسد والوضيع ينعت الشرفاء المقاومين ( بالزعاطيط )يابهاء هؤلاء كانوا ولازالوا يفترشون السواتر ويستشهدون لكي تنعم بالامن الذي استثمرته للعمالة والفساد#المقاومة_تشرفك— حسن سالم (@HASSAN_SALEM65) December 20, 2019​​​

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