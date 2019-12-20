بالصورة.. يوفنتوس يكتب أسماء لاعبيه بالعربية

2019/12/20 | 18:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن ارتداء قميص خاص سيكتب عليه أسماء اللاعبين باللغة العربية، في كأس السوبر الإيطالي، الذي سيجمعه بلاتسيو.

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