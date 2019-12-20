السيستاني يدعو إلى انتخابات مبكرة بعد تخطي المهل الدستورية لتسمية رئيس للحكومة

2019/12/20 | 18:16 - المصدر: فرانس 24

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بعد تخطي المهلة الدستورية ليل الخميس لتسمية رئيس جديد للحكومة العراقية، دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الجمعة إلى الرجوع للشعب عن طريق إجراء انتخابات نيابية مبكرة.



يأتي هذا الطرح، في ظل انقسامات حادة يشهدها البرلمان العراقي وعجزه عن اختيار رئيس جديد للحكومة بعد استقالة عادل عبد المهدي.

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