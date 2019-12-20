طهران تكشف عن تفاصيل الحديث المقتضب بين مندوبها والمندوبة الأميركية بمجلس الأمن

2019/12/20 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت ممثلية إيران في الأمم المتحدة، الانباء المتداولة بشأن حصول حديث بين مندوبي إيران وأميركا، حول الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، عن الملحق الصحفي للممثلية مير يوسفي قوله، إن حديثا مقتضبا دار بين مندوبة الولايات المتحدة كيلي كرافت، ومندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في ختام الاجتماع الأخير لمجلس الامن الدولي، وفقا لما هو معتاد في الأمم المتحدة، مبينا ان المندوبة الأميركية سألت عن الطفلة المريضة التي ذُكر اسمها في خطاب المندوب الإيراني، الذي أجاب بدوره في اطار الأمور الواردة في خطابه، ولم يتطرقا الى أي موضوع آخر.

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