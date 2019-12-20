برلمانية تطمئن الموظفين على تأمين رواتبهم للشهر المقبل

2019/12/20 | 18:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت النائبة عن تحالف الفتح ليلى الحبوبي بأن رواتب جميع موظفي الدولة للشهر المقبل مؤمنة بشكل كامل ولاصحة لانقطاعها.

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