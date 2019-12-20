2019/12/20 | 18:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى النادي الانكليزي أرسنال بعض الصفقات الحاسمة بالديدلاين في هذه الفترة، أهمها بيير ميرتساكر وميكيل أرتيتا، لاعب الوسط القادم لسد الفراغ الناجم عن رحيل القائد سيسك فابريجاس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميكيل أرتيتا مدربا للمدفعجية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميكيل أرتيتا مدربا للمدفعجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).