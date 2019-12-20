2019/12/20 | 18:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أفاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم الجمعة، بان الحكومة المحلية وبالتنسيق مع القوات الأمنية سمحت بعودة (7) أسرة نازحة

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