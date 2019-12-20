بالفيديو... الشيخ علي: أنتم الذين ستأتون بي للحكم وأنا سأمتثل لمحكمة الشعب بعد انتهاء مهمتي

2019/12/20 | 18:43 - المصدر: الغد برس

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الشيخ علي: أنتم الذين ستأتون بي للحكم وأنا سأمتثل لمح

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الشيخ علي: أنتم الذين ستأتون بي للحكم وأنا سأمتثل لمحكمة الشعب بعد انتهاء مهمتي

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