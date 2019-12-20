مجلس ديالى يطعن بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/12/20 | 18:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بطعن مجلس ديالى بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما كشف عن موعد المرافعة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "مجلس محافظة ديالى قدم طعنا بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوت عليه مجلس النواب والذي ينص على انهاء عمل المجالس في 26/11 بدلا عن 1/3/2020".

وأضاف أن "موعد المرافعة هو 13/4/2020"، مبينا أن "هناك مجالس أخرى قدمت طعونا بتعديل القانون ولديها مواعيد مرافعات متفرقة".

وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وانهاء عملها.

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