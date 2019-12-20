شرطة نينوى تدحر هجوما لداعش في بادوش

2019/12/20 | 18:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة شرطة نينوى،مساء اليوم الجمعة، دحر هجوم لتنظيم داعش الإرهابي، على بلدة بادوش، شمال غرب الموصل.وذكرت القيادة في بيان مقتضب، اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "القوات الأمنية صدت هجوماً لعصابات داعش الإرهابية في بلدة بادوش وتمكنت من اعتقال داعشيين اثنين فيما لاذ البقية بالفرار لجهة مجهولة".وأضافت، أن "القوات الأمنية اقتادت الداعشيين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".يذكر ان شرطة نينوى شاركت الى جانب القوات الامنية الاخرى في التصدي لهجمات تنظيم داعش الارهابي، ومساهمتها الفعالة في بسط الامن في المحافظة.

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