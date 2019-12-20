البنتاغون: قواتنا في المنطقة قادرة على مواجهة داعش وإيران

2019/12/20 | 18:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الجمعة، إن القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط مازالت تتمتع بالقدرة على مواجهة التهديد الإيراني وخطر داعش.وقال إسبر في مؤتمر صحفي أن "قوات بلاده في المنطقة قادرة على مواجهة خطر داعش". وأكد على "العلاقة الاستراتيجية مع أنقرة"، موضحا أن "أنقرة لن تحصل على مقاتلات إف-35 بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400".وسحبت الولايات المتحدة قواتها من مناطق في شمالي سوريا، قبيل عملية عسكرية أطلقتها أنقرة ضد الأكراد مما أثار مخاوف من عودة تهديد داعش.

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