مقتل شقيق الناشط سلام العصمي بهجوم مسلح وسط الناصرية

2019/12/20 | 18:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن شابا قتل بهجوم مسلح وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " الشاب علي العصمي البالغ من العمر 25 عاما قتل بهجوم مسلح نفذ من خلال عجلتين بتقاطع الشيباني وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "المجنى عليه هو شقيق الناشط المدني سلام العصمي صاحب الخيمة التي ما تزال تقطع جسر الزيتون".

وأشار إلى أن " المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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