2019/12/20 | 18:45 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة المعلمين في النجف الاشرف تدعو الطلبة إلى استئناف الدوام الرسمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المعلمين في النجف الاشرف تدعو الطلبة إلى استئناف الدوام الرسمي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة المعلمين في النجف الاشرف تدعو الطلبة إلى استئناف الدوام الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).