مقتل متظاهر بهجوم مسلح وسط الناصرية

2019/12/20 | 18:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل متظاهر بهجوم مسلح وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على قتل متظاهر قرب تقاطع الشيباني وسط مدينة الناصرية".وأضاف أن "القوات الامنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

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