مصادر: محمد توفيق علاوي سيُكلف برئاسة الحكومة المقبلة ويعلنها في بداية 2020

2019/12/20 | 19:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: قال مراسل ” يس عراق ” في بغداد ان الرئيس العراقي برهم صالح سيكلف الوزير السابق محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة الجديدة بعد ان بات هو الاقرب الى تولي هذه المهمة , وانه سيشكل الحكومة خلال مدة الشهر المناطة به ويعلنها مع بداية الشهر المقبل من العام المقبل .برهم حاول لكنه لم […]

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