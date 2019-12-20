اغتيال ناشط مدني من قبل مجهولين وسط الناصرية

2019/12/20 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باغتيال الناشط المدني علي العصمي وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال الناشط المدني، علي العصمي، شقيق الناشط الاخر سلام العصمي احد ابرز الناشطين في محافظة ذي قار".

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، بانتشار قوة مدرعة قادمة من العاصمة بغداد في 5 مناطق داخل ناحية ابي صيدا، شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة مدرعة قواها سريتين قادمة بغداد، بدأ

بغداد اليوم-الانبار

ألقى جاهز مكافحة الإرهاب، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، القبض على إرهابي متورط بإطلاق الصواريخ على المعسكرات في محافظة الانبار.

وقال المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جهاز مكافحة

بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس سروط، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، بإرسال تعزيزات عسكرية الى محافظتي صلاح الدين وكركوك، للحدِ من خروقات تنظيم داعش الإرهابي وتأمين تلك المحافظات.

وقال سروط في حديث لـ (بغداد اليوم)،

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