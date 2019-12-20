الانتخابات المبكرة .. بين ترحيب وتحديات ومعوقات تشريعية

2019/12/20 | 19:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة المرجعية الدينية العليا الى إجراء انتخابات مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات ، اعطت زخماً في طريق تحقيق واحد من مطالب المتظاهرين السلميين ، يأتي ذلك فيما تتجه الأنظار صوب مجلس النواب ، الذي من المؤمل أن يعقد جلسته يوم الاثنين لإكمال التصويت على قانون الانتخابات ، وسط خلاف حاد بين الكتل السياسية بشأن الفقرتين الـ15 و16 من القانون.

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